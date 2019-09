Greta stałą się twarzą „flygskam” oraz „flight shame” (z ang. „wstyd latania”), rosnącego w Europie oraz Ameryce Północnej ruchu, mającego na celu ograniczenie podróży lotniczych i zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Spalanie paliwa w silnikach odrzutowych uwalnia gazy cieplarniane do atmosfery ziemskiej i oceanów, co powoduje globalny wzrost temperatur.

Polska zajmuje 10 miejsce w Europie i 38 miejsce na świecie pod względem emisji związanych z podróżami lotniczymi. Całkowity wzrost emisji CO2 od 2017 roku wyniósł już 27%, czyli prawie 3,1 miliona ton. Globalnie Polska znajduje się tutaj tuż za Kolumbią i Izraelem.*

Na całym świecie loty odpowiadają za emisję 895 milionów ton CO2 tylko w 2018 roku. Samo społeczeństwo produkuje go ponad 42 miliardy ton, według danych Air Transport Action Group. Dane Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego wskazują natomiast, że przemysł lotniczy odpowiada za około 2 procent emisji dwutlenku węgla spowodowanej przez człowieka. Emisje te mogą mieć druzgocący wpływ na nasze środowisko. Ponieważ ilość ruchu lotniczego dynamicznie rośnie, szkody na pewno znacznie się zwiększą. Ale jeszcze nie jest za późno na poprawę sytuacji.

Oto kilka wskazówek, które pozwolą obniżyć ślad węglowy przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu możliwości podróży. Pamiętaj: Każda zmiana ma znaczenie!

Unikaj krótkich tras

Przykładowo, jeśli przy podróży z Warszawy do Berlina wybierzesz transport drogowy zamiast lotu, zmniejszysz emisję dwutlenku węgla o ponad 40%. Twój "wkład" w emisję CO2 podczas lotu między dwoma miastami wyniesie 112,3 kg, natomiast podczas jazdy samochodem jedyne 67,3 kg, a w podróży pociągiem tylko 53,8 kg.**

Pod względem energetycznym podróże poniżej 965 km (600 mil) są uważane za bardziej wydajne przy użyciu pociągu, autobusu lub samochodu.

Bądź bezpośredni

Latanie bez międzylądowania oszczędza dużo energii, ponieważ start i wznoszenie wymagają zużycia większej ilości energii niż jednostajny lot na stałej wysokości. W rzeczywistości około 25% paliwa jest zużywane podczas startu. Po osiągnięciu wysokości przelotowej samolot staje się znacznie bardziej oszczędny. Pomyśl o tym w ten sposób: przesiadka stanowi podwójny problem.

Ale unikaj również długich lotów

Z punktu oszczędności paliwa najlepsza długość lotu to około 4,828 km (3000 mil). Dłuższe loty wymagają zużycia większych ilości paliwa, a ono z kolei sprawia, że samolot jest cięższy i mniej wydajny, co zwiększa jego ślad węglowy.

Po prostu zwolnij

Zrezygnuj z niektórych lotów, lub wyjeżdżaj na dłużej Dodatkowa korzyść: lepiej poznasz każde miejsce. Czy nie o to właśnie chodzi w podróżach?

W miarę możliwości korzystaj z zielonych lotnisk

Co sprawia, że lotnisko jest "zielone"? Głównie takie rzeczy jak programy recyklingu, zrównoważone projektowanie budynków, redukcja zanieczyszczenia hałasem i kontrola emisji pojazdów lotniskowych. Wśród portów lotniczych nagrodzonych za swoje wysiłki na rzecz ochrony środkowiska znajduje się m.in. międzynarodowy port lotniczy Boston Logan, lotnisko w Zurychu oraz lotnisko East Midlands w Anglii.

Wybierz klasę ekonomiczną

Im więcej osób w samolocie, tym większa oszczędność energii. W klasie ekonomicznej znajduje się więcej miejsc, niż w klasie pierwszej lub biznes, które szczycą się większą przestrzenią, dostępną dla każdego pasażera. Wyższe klasy posiadają również cięższe siedzenia, pozwalają na przewożenie większego bagażu i mają większy serwis.

Zabieraj mniej

Im więcej waży Twój bagaż, tym więcej samolot musi unieść i tym mniej będzie energooszczędny. Ogranicz ilość zabieranych rzeczy wyłącznie do niezbędnego minimum.

Pożegnaj się z plastikiem

Na lotnisku lub podczas lotu zrezygnuj z używania plastiku. Nie używaj plastikowych słomek, mieszadełek i kubków. Jeśli podczas lotu skorzystasz z plastiku, użyj go ponownie. Możesz nawet zabrać własny posiłek, rezygnując przy nim ze wszystkich plastikowych elementów, które oferują linie lotnicze.

Wspieraj biura podróży, które ograniczają emisję dwutlenku węgla

Niektórzy organizatorzy wycieczek starają się działać na rzecz równoważenia emisji dwutlenku węgla. Szukaj firm, które ograniczają zarówno ślad węglowy podróżujących, jak i emisję z własnej działalności biznesowej.

Zarejestruj się w planie kompensacji emisji dwutlenku węgla

Programy non-profit kompensujące emisję gazów cieplarnianych pozwalają na zakup ekwiwalentu emisji równego wysokości emisji dwutlenku węgla podczas lotu. W ten sposób wpłacasz pieniądze na projekt, który ma na celu oszczędzanie energii i emisji gazów cieplarnianych. Środki z programów są przeznaczane m.in. na sadzenie drzew i subsydiowanie oszczędnych pieców kuchennych w Afryce. Niektóre linie lotnicze współpracuj z programami kompensacji emisji dwutlenku węgla. Wybierając plan, należy sprawdzić zasady jego działania i cele, na jakie przeznaczane są środki.

Zrób sobie rok wolnego od lotów

Szwedka Maja Rosén zachęca do składania zobowiązania rezygnacji z latania przez jeden rok - a konkretnie rok 2020. W ubiegłym roku Maja założyła grupę We Stay on the Ground, która rekrutuje podobnych jej aktywistów. Każdy może dołączyć do tej grupy. Zobowiązanie zostanie uznane za oficjalne w danym kraju po zebranie 100,000 podpisów. Kampanie grupy trwają aktualnie w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Danii, Belgii, Francji, Niemczech i Kanadzie.

Zostań na ziemi

Jeśli Twoją inspiracją jest Greta, możesz całkowicie zrezygnować z latania. Zamiast tego skorzystaj z alternatywnych metod transportu, takich jak pociągi, autobusy, łodzie, rowery i samochody (najlepiej jest współdzielić samochód, tzw. "carpool").

Dołącz do ruchu

Niezależnie od tego, czy całkowicie bojkotujesz latanie, zamierzasz zmienić tylko kilka swoich nawyków lub ogóle nie chcesz wprowadzać żadnych zmian, nadal możesz pomóc i działać na rzecz klimatu oraz środowiska. Możesz wspierać badania i rozwój bardziej ekologicznego lotnictwa, dążenie do bardziej energooszczędnego transportu publicznego oraz głosować polityków, którzy priorytetowo traktują zmiany klimatu. Każda zmiana ma znaczenie!

* Źródło danych: Amadeus IT Group w połączeniu ze wskaźnikami emisji Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), opracowane przez Griffith University Institute for Tourism i interpretowane przez LuggageHero.

** Źródło danych: EcoPassenger, narzędzie obliczeniowe dostarczone przez International Railways Union. Obliczenia dotyczące podróży samochodem obejmują 1,5 pasażerów, dla podróży pociągiem średni współczynnik obciążenia, a dla samolotów średnie wykorzystanie w Europie, w tym przylot i odlot oraz opodatkowanie na lotnisku.

LuggageHero.com to globalna sieć bezpiecznych, wygodnych i tanich przechowalni bagażu w lokalnych sklepach, kawiarniach i hotelach. Dotychczas pasażerowie przechowywali w niej bagaże przez ponad milion godzin w ponad 1100 punktach w Europie i Ameryce Północnej. Siedziba LuggageHero znajduje się w Kopenhadze i obsługuje podróżnych w 30 miastach w Europie i Ameryce Północnej. W tym roku uruchomione zostaną kolejne przechowalnie bagażu LuggageHero. LuggageHero został uznany przez PhocusWire za jeden z 25 najlepszych startupów turystycznych w 2019 roku i pozytywnie oceniony przez takie media jak New York Times, Lonely Planet i CNBC.